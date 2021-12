Vida Urbana É falso que vacina contra covid-19 tenha provocado aumento de morte de crianças É falso o texto que circula no aplicativo Telegram sobre aumento na incidência de morte de crianças do sexo masculino após receberem a vacina contra a covid-19. A postagem atribui a alegação ao médico britânico Vernon Coleman, mas não há citação sobre indicadores de óbitos de meninos na publicação original. O conteúdo foi divulgado em um canal que reproduz conteúdos antivacina. A Anvisa, agência de regulação sanitária do Brasil, também assegura não ter nenhum registro de mortes infantis relacionadas à imunização

