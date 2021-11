Vida Urbana Árvores fossilizadas contrabandeadas do Tocantins estão em análise em Brasília para repatriamento Comitiva da UFT, UFNT e Naturatins analisam 80 toneladas de fósseis extraídos da região do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas que serão usados para pesquisas e projetos

Cerca de 80 toneladas de árvores fossilizadas extraídas de forma ilegal na região do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins (Monaf), na região de Filadélfia, passarão por vistoria para viabilizar o repatriamento do material para o Tocantins. A comitiva responsável é composta de pesquisadores das universidades Federal do Tocantins (UFT) e Federal do N...