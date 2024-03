Vida Urbana Árvore cai e bloqueia rodovia após ser atingida por caminhão Acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (18), na TO-374, zona rural de Gurupi

Um caminhão que transitava na TO-374 bateu em uma árvore nesta segunda-feira (18), por volta das 1h41, próximo ao município de Gurupi, região sul do estado. Após o acidente a árvore ficou atravessada e bloqueou o trânsito na rodovia. Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, o pé de eucalipto caiu também sobre o caminhão, ficando em cima do teto do veículo. Nas imagens div...