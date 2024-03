Vida Urbana Áreas de seca cobrem 100% do território do Tocantins, aponta monitor Monitor de Secas realiza o acompanhamento contínuo do grau de severidade das secas no Brasil com base em indicadores do fenômeno e nos impactos causados a curto ou longo prazo

O Tocantins se manteve com seca em 100% de seu território entre novembro de 2023 e janeiro de 2024. Desde o período entre agosto e outubro de 2021, é a primeira vez que o estado registra três meses consecutivos de seca na totalidade. As informações são do Monitor de Secas, divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) nesta sexta-feira, 1º. ...