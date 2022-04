Vida Urbana Às margens do rio Dueré, 25 produtores rurais são notificados por supostos danos ambientais Imóveis estariam realizando plantio de diversas culturas sem licença ambiental ou em áreas desmatadas irregularmente, além de haver exploração indevida dos recursos hídricos

Em quatro cidades, o Ministério Público do Tocantins notificou 25 proprietários rurais por possíveis danos ambientais, decorrentes de desmatamentos irregulares nas margens do rio Dueré, pertencente à bacia do Rio Formoso. Nos imóveis ficou apurado a existência de plantio de diversas culturas sem licença ambiental ou em áreas ambientalmente protegidas que estão desmatadas, e...