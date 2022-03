Política Wanderlei Barbosa toma posse com discurso de promessas e mirando a reeleição O político tomou posse como titular do Executivo estadual em solenidade no Plenário da Assembleia após a leitura da carta de renúncia do ex-governador Mauro Carlesse

Vice-governador e até esta sexta-feira, 11, governador interino do Tocantins, Walderlei Barbosa tomou posse como titular do Executivo estadual em solenidade de posse no Plenário da Assembleia com um discurso de candidato à reeleição: cheia de promessas. Mais cedo, ele assumiu para a imprensa que o aguardava que irá disputar a reeleição pelo Republicanos, partido de d...