Política Visitas de Bolsonaro e Tomás a Villas Bôas em mês turbulento põem ex-comandante de volta à cena General decisivo para a politização do Exército foi procurado por autoridades no dezembro anterior ao 8 de janeiro

O general Eduardo Villas Bôas anda distante do X (antigo Twitter), mas a reverência de seus pares e o simbolismo político do ex-comandante do Exército continuam presentes em momentos turbulentos da história recente do país. As investigações sobre a tentativa de um golpe por parte de Jair Bolsonaro e correligionários para impedir a posse de Lula trouxeram à tona m...