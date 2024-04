Política Vice-governador é diplomado como membro permanente da Câmara do Conselho Superior de Ensino da PM Segundo o Governo do Tocantins, a formalização da posse ocorreu na segunda-feira (8). Conselho é responsável por fomentar e orientar atividades de pesquisa, ensino e extensão na Polícia Militar

Ocorreu na segunda-feira (8), a formalização da posse do vice-governador do Tocantins Laurez Moreira (PDT), diplomado como membro permanente da Câmara do Conselho Superior de Ensino da Polícia Militar do Tocantins (CSE-PMTO). As informações foram divulgadas pelo Governo do Tocantins. Segundo o governo, o CSE foi criado no dia 4 de março deste ano.