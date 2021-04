Política TSE mantém decisão que absolve Olyntho na ação de R$ 500 mil encontrados com irmão durante campanha Decisão unânime encerrada em votação virtual na segunda-feira, 5, confirma sentença do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO) por falta de provas de que dinheiro seria usado na campanha eleitoral de 2018

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou um recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE) contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que absolve o deputado Olyntho Neto (PSDB) da acusação de arrecadação e gastos ilícitos de R$ 500 mil apreendidos com um irmão dele a três dias das eleições na qual ele se reelegeu para a Assembleia em 2018. Ao longo ...