Política TJ nega pedido do Ministério Público para afastar dos cargos delegados réus junto com Carlesse Ministério Público queria afastamento de um ano, mas a 1ª Câmara Criminal entendeu os réus não ocupam mais chefia na SSP e nos atuais cargos não poderão atrapalhar as investigações

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal do Tribunal de Justiça negou na sessão de terça-feira, 25, um pedido do Ministério Público do Tocantins para afastar, 360 dias, os delegados da Polícia Civil Cínthia Paula de Lima, Gilberto Augusto Oliveira Silva, Iolanda de Sousa Pereira, Juliana Moura Amaral Quintanilha, Lucélia Maria Marques Bento, Raimunda Bezerra de Souza, Ronan A...