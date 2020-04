"Sejamos adultos!", afirmou o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, ao defender o infectologista David Uip, cobrado nas redes sociais, e criticado pelo presidente Jair Bolsonaro. Recuperado do coronavírus, o médico, que coordena os trabalhos contra a doença no Estado de São Paulo, confirmou, na manhã desta quarta-feira, 8, que a receita de cloroquina atribuída a ele é verdadeira."O infectologista David Uip é digno de orgulho nacional pelas suas contribuições acadêmicas e profissionais. Sua relevância supera as disputas políticas divisionistas. A guerra pelo tratamento da #COVID19 não é um embate eleitoral. Sejamos adultos! #Cloroquina.", afirmou o ministro, por meio de seu Twitter O infectologista vinha sendo questionado nas redes sociais se teria usado o medicamento em seu tratamento contra o coronavírus. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu que Uip escondia o uso da cloroquina por "questões políticas", já que "pertence à equipe do governador de São Paulo"."A receita é da minha clínica. Ela é real. Alguém, em algum lugar, vazou essa receita de forma incorreta. Em que nada me preocupa", declarou Uip em entrevista à rádio Gaúcha. O infectologista afirmou que, como homem público, tem a obrigação de ser transparente sobre sua saúde, mas não confirmou se a cloroquina foi usada em seu tratamento contra a covid-19.Uip também disse que participou pessoalmente da decisão de mudar a recomendação para o uso das substâncias em tratamentos no País. O protocolo foi alterado após uma reunião na última quinta-feira, 31, com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e outros médicos.