Política 'Quem sou eu para opinar? Não sou expert em política', diz Anitta sobre Lula Cantora diz ter se afastado bruscamente do debate político para cuidar da saúde

A cantora Anitta, que apoiou a eleição do presidente Lula (PT) em 2022, não sabe como avaliar o primeiro ano do governo do petista. "Quem sou eu para opinar? Depois dou opinião e o povo fala 'ela nem fica no Brasil direito'", diz ela. "Não sou expert em política, todo mundo sabe disso. Fiz aulas ao vivo justamente para mostrar que não domino", acrescenta, lembra...