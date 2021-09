Política Quebra de sigilo de ex-mulher de Bolsonaro atinge período de casamento com presidente A Justiça autorizou ao Ministério Público do Rio de Janeiro acesso aos dados bancários de Ana Cristina de maio de 2005 a maio de 2021

A quebra de sigilo bancário e fiscal da assessora parlamentar Ana Cristina Siqueira Valle em meio à investigação sobre "rachadinha" no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) atinge o período em que ela esteve casada com o presidente Jair Bolsonaro. A Justiça autorizou ao Ministério Público do Rio de Janeiro acesso aos dados bancários de Ana Cristi...