Política PT decide abrir oficialmente conversas sobre federação de esquerda Diretório autorizou diálogo com PSB, PC do B, Psol e PV; autorização não garante que aliança seja efetivada

O Diretório Nacional do PT deu autorização formal para sua Executiva discutir uma federação partidária com PSB, PC do B, Psol e PV. A decisão foi nesta 5ª feira (16.dez.2021). Foram 72 votos a favor contra 10. O resultado não garante que a federação será consumada. Pode não haver acordo com as demais legendas, por exemplo. Caso os dirigentes petistas e ...