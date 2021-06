Política Promotoria decide investigar líderes de motociata com Bolsonaro em SP por falta de máscaras contra Covid O promotor determinou que o procedimento seja enviado ao Ministério Público Federal para que o órgão tome as medidas que julgar necessárias em relação às autoridades com foro

O Ministério Público de São Paulo instaurou, nesta segunda-feira (14), um inquérito civil para investigar Jackson Vilar e demais organizadores da motociata de Jair Bolsonaro (sem partido) em São Paulo, no sábado (12). Com base em reportagens e imagens do evento, o Ministério Público aponta que Bolsonaro e seus apoiadores deixaram de cumprir normas sanitárias, sobret...