Política Promotor pede condenação de ex-governador e ex-secretários ao ressarcimento de R$ 13,4 milhões Duas ações do promotor de Justiça Vinicius Silva imputam improbidade administrativa a Marcelo Miranda e a três antigos titulares da Fazenda por não repassar dinheiro descontado do servidor ao Igeprev e ao Plansaúde entre 2015 e 2018

Com uma ação por ato de improbidade administrativa, ajuizada no dia 13 e outra nesta quinta-feira, 16, o promotor de Justiça Vinicius de Oliveira e Silva pede que a Justiça condene o ex-governador Marcelo Miranda (MDB) e três ex-secretários da Fazenda em gestões diferentes dele no Executivo Estadual ao ressarcimento de R$ 13.482.786,21 aos cofres públicos. Os valores c...