Política Projeto que regulamenta lobby no Brasil é escanteado por Bolsonaro Desde março, o governo vem adiando o envio de um texto sobre o tema ao Congresso

Uma das prioridades dentro do plano anticorrupção lançado pelo governo federal no fim de 2020, o projeto que regulamenta o lobby no Brasil foi deixado em segundo plano pela gestão Jair Bolsonaro (sem partido). Desde março, o governo vem adiando o envio de um texto sobre o tema ao Congresso. No bastidor, há relatos de um embate entre a CGU (Controladoria-Geral da União) e...