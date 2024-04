Política Projeto que proíbe saidinha de presos é sancionado por Lula, mas com veto Presidente manteve visita de preso do semiaberto a parentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, com veto, na quinta-feira (11), o projeto de lei (PL) que acaba com as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas. A informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e divulgada pelo site Agência Brasil.