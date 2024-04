Política Programa de educação financeira nas escolas estaduais é aprovado na Assembleia Legislativa Execução do programa inclui a capacitação dos professores e a integração do tema nos currículos escolares de maneira transversa

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) aprovou o Projeto de Lei (PL) que cria o Programa de Educação Financeira nas escolas estaduais do Tocantins. O programa, conforme descrito no documento, tem o objetivo de promover a conscientização e a educação financeira dos estudantes das escolas estaduais, visando o desenvolvimento de habilidades e competências relaci...