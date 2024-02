Política Por um voto, Câmara dos EUA aprova impeachment de secretário de Biden em meio a crise na fronteira Plenário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira,13, por um voto, o pedido de impeachment do secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, em razão de sua condução da crise migratória na fronteira do país com o México

O plenário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira,13, por um voto, o pedido de impeachment do secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, em razão de sua condução da crise migratória na fronteira do país com o México. A Câmara, liderada pelos republicanos, aprovou dois artigos acusando Mayorkas de "recusa intencional e sist...