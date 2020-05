Política Ponte que liga Palmas a Paraíso não pode ter o nome do ex-presidente FHC, decide justiça Juiz Roniclay Morais sentenciou no sábado, 16, uma ação de 2017 da Promotoria da Capital e anulou decreto estadual do ex-governador Siqueira Campos

O juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Palmas, Roniclay Alves de Morais, decidiu nesse sábado, 16, que o governo do Tocantins tem que tirar o nome de Presidente Fernando Henrique Cardoso da ponte sobre o lago formado a partir do Rio Tocantins. A ponte fica na Rodovia TO 080, entre Palmas e a Luzimangues, distrito de Porto Nacional. A rodovia faz a ligação da cap...