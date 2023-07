Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto)

A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) manifesta profundo pesar à família do primeiro governador do estado do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, em virtude de seu falecimento ocorrido nesta terça-feira, 04/07, aos 94 anos, em Palmas.

Siqueira Campos dedicou sua vida a fazer política com a sabedoria e o pulso firme que o levaram a construir um legado único como dirigente por 4 mandatos neste estado, o qual ajudou a criar e desenvolver.

Seu nome fica registrado na criação do Tocantins e marcado na história deste estado que, ao ser contada com fidedignidade, irá sempre rememorar a valorosa contribuição de José Wilson Siqueira Campos.

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

O Poder Judiciário do Tocantins recebe com profunda tristeza o falecimento, nesta terça-feira (4\7), de José Wilson Siqueira Campos, eterno governador do Tocantins. Em nome de toda a Corte de Justiça, todas as magistradas e magistrados, servidoras e servidores, a presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, expressa o seu mais profundo pesar.

Primeiro governador eleito do Tocantins e que capitaneou a luta histórica e exitosa pela criação do Estado, ao lado de outros valorosos personagens, o eterno governador Siqueira Campos guarda, em sua rica trajetória, uma relação institucional profícua com o Judiciário tocantinense.

Uma trajetória iniciada em 1º de janeiro de 1989, dia em que o Tocantins foi oficialmente instalado, com ampliação do número de comarcas na então capital provisória Miracema, que passou de 20 para 42 comarcas - 17 de Primeira Entrância, oito de Segunda Entrância e quatro de Terceira Entrância.

Dono de quatro mandatos como governador tocantinense, Siqueira Campos deixa filhos, netos, bisnetos e amigos a quem rogamos a Deus que lhes deem conforto aos corações.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Tocantins)

É com profundo pesar que o Sebrae Tocantins recebe a notícia do falecimento do primeiro governador do Estado do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, ocorrido nesta terça-feira, 04 em Palmas.

Conhecido nacionalmente como um dos principais responsáveis pela criação do estado do Tocantins que ocorreu em 1988, Siqueira Campos foi um líder notável. Como primeiro governador do Estado, ele estabeleceu políticas e estratégias para atrair investimentos e estimular o desenvolvimento econômico. Sua visão empreendedora foi fundamental para promover a diversificação da economia tocantinense.

O Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva do Sebrae se solidarizam com a família enlutada e expressam condolências e votos de consolo e paz.

Pedimos a todos que estejam em oração para que Deus traga conforto aos familiares neste momento de dor.

Assembleia Legislativa do Tocantins

É com grande pesar que lamentamos a perda do ex-governador Siqueira Campos, figura central na luta separatista que resultou na criação do Estado do Tocantins.

Visionário e determinado, Siqueira foi fundamental também na implantação e consolidação do mais novo Estado da Federação.

Seu legado é inestimável. Como líder, ele sempre colocou os interesses coletivos acima de tudo, priorizando o desenvolvimento do Tocantins e lutando por melhores condições de vida para os tocantinenses.

Sua visão estratégica e sua dedicação incansável foram responsáveis por impulsionar o crescimento econômico e o desenvolvimento social do antigo norte goiano, hoje Tocantins.

Siqueira Campos não apenas deixou sua marca na política, mas também na vida das pessoas. Sua abnegação, integridade e comprometimento servem de exemplo para todos que desejam fazer a diferença em suas comunidades.

Sem dúvidas, seu legado será lembrado e continuará a inspirar as gerações futuras a agirem com valores morais e no melhor interesse de seu povo.

Neste momento de profunda tristeza, estendemos nossos sinceros pêsames aos familiares, amigos e à população tocantinense, que perdeu um grande líder e defensor. Que Deus traga conforto e paz a todos.

Que o ex-governador Siqueira Campos descanse em paz, tendo cumprido sua missão com honra, deixando um legado de luta e realizações.

Wanderlei Barbosa, governador do Tocantins

Hoje o Tocantins se entristece, com a partida do Primeiro Governador e principal líder na luta pela criação do nosso querido Tocantins. O Governador Siqueira Campos merece todas as homenagens, por tudo que fez pelo Tocantins e pelos tocantinenses. Que Deus abençoe e conforte todos familiares, amigos e admiradores.

Mauro Carlesse, ex-governador do Tocantins

Infelizmente recebemos a notícia que não queríamos. Nosso eterno governador Siqueira Campos faleceu nesta terça-feira,4.

Neste momento de grande dor para todos nós e de profunda emoção, quero render ao nosso grande Siqueira Campos todas as homenagens, assim como já fizemos em vida. Entendo que todo reconhecimento a ser feito, ainda será pouco por tudo que Siqueira Campos fez pelo Tocantins e nosso povo.

Rogo a Deus, para que em sua infinita bondade, conforte familiares, amigos e admiradores. E principalmente, acolha o nosso Siqueira em seus braços e o coloque em bom lugar, para que possa continuar zelando por seu todo o seu povo.

Que Deus abençoe a todos!!