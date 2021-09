Política Polícia do DF diz que Wassef foi vítima de tentativa de assassinato e não cometeu assédio em restaurante Os investigadores avaliaram que Wassef não assediou a esposa do empresário apontado como o autor do crime

A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que Frederick Wassef, advogado do presidente Jair Bolsonaro, foi vítima de tentativa de homicídio após se envolver em uma confusão no mês passado em um restaurante de Brasília. Com base em depoimentos de testemunhas e nas imagens recuperadas do sistema de segurança do local, os investigadores avaliaram que Wassef...