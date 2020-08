Política PGR pede que o STJ reverta decisão que colocou Queiroz e a esposa em prisão domiciliar Ex-assessor de Flávio Bolsonaro é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no caso da rachadinha na Assembleia Legislativa fluminense

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) que reverta a decisão do presidente da Corte, ministro João Otávio Noronha, que beneficiou, no mês passado, o PM aposentado Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, com a prisão domiciliar. No pedido, apresentado ao tribunal na semana passada, o subprocurador Robert...