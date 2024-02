Política PF intima Bolsonaro a depor em investigação sobre trama golpista Investigadores deflagraram no último dia 8 de fevereiro a operação Tempus Veritatis para apurar o caso

A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a prestar depoimento na próxima quinta-feira, 22. Bolsonaro é alvo de investigação da PF que apura a tentativa de um golpe de estado para mantê-lo no poder, mesmo com a eleição do presidente Lula (PT). Investigadores deflagraram no último dia 8 de fevereiro a operação Tempus Veritatis para apurar...