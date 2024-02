Política PF conclui inquérito sobre hostilidade a Moraes e família em Roma sem indiciar ninguém A confusão aconteceu em julho do ano passado, quando um empresário se dirigiu 'de modo incisivo' a Alexandre Barci de Moraes, filho do ministro, e o 'atingiu no rosto com a mão direita'

O inquérito da Polícia Federal que investigou a conduta de brasileiros suspeitos de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes em Roma chegou à conclusão de que o empresário Roberto Mantovani Filho cometeu o crime de injúria real contra o filho do integrante do STF (Supremo Tribunal Federal). A conduta se caracteriza no Código Penal pelo "emprego de violência ou via...