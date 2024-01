Política PF apura se 'Abin Paralela' sob Bolsonaro monitorou ministros do STF e políticos Entre alvos estariam os ministros do STF, Gilmar Mendes, e políticos como o atual ministro da Educação Camilo Santana (PT), então governador do Ceará

A Polícia Federal investiga se a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) utilizou o software espião FirstMile e produziu relatórios sobre ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e políticos adversários do ex-presidente da República. Entre alvos estariam os ministros do STF, Gilmar Mendes, e políticos como o atual minist...