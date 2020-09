Política PCdoB de Ivory Lira marca convenção da capital para 15 de setembro Comunistas têm Ivory de Lira como pré-candidato, mas posição será definida entre 15 e 23 horas na sede o IEPES, na quadra 704 Sul

Edital assinado pela presidente do PCdoB em Palmas, a professora Germana Pires, marca para o dia 15 de setembro, entre 15 e 22 horas, a convenção do partido para escolha dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas eleições do dia 15 de novembro. Germana não se desincompatibilizou do cargo de professora da UFT e o partido trocou a pré-candidatura dela p...