Política Parlamentares repercutem demissão de Valeixo do comando da PF Deputados e senadores questionaram motivos para a saída de Valeixo e analisaram a nova crise no governo federal em meio à pandemia

Deputados federais e senadores usaram as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 24, para repercutir a exoneração de Maurício Valeixo da direção-geral da Polícia Federal. A confirmação da saída de Valeixo veio na publicação do Diário Oficial da União desta sexta, um dia após especulações sobre sua saída do cargo criarem uma crise no governo federal, inclusive com a...