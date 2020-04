Política Osmar Terra nega ter sido convidado por Bolsonaro para assumir pasta da Saúde Deputado disse que apenas foi chamado para almoço no Palácio do Planalto para tratar do uso da hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus

Com o nome ventilado para assumir o Ministério da Saúde em pleno avanço da covid-19, o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) negou nesta terça-feira (7) ter recebido convite do presidente Jair Bolsonaro para ocupar o lugar de Luiz Henrique Mandetta. Terra disse que apenas foi chamado ontem por Bolsonaro para almoço no Palácio do Planalto para tratar do uso da hidrox...