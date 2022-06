Política “Negro de alma branca, um negro bom” afirma presidente da Câmara de Araguaína, na tribuna Marcos Duarte(SD) direcionou comentário ao Soldado Alcivan (PP), do qual se diz amigo, e nega que tenha sido pejorativo

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, o vereador Marcos Duarte (SD) utilizou a tribuna na segunda-feira, 20, para se dirigir ao soldado Alcivan (PP): “Esse negão aí, é um negro de alma branca, um negro bom”. O vereador também faz uma comparação com sua segurança ao lado do policial que se reelege vereador desde 2008 e do vice-presidente, Geraldo Silva ...