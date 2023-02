Atualizada às 14h31 do dia 21 de fevereiro de 2023

Iris de Araújo Rezende Machado, conhecida como Dona Iris, nasceu em 7 de maio de 1943, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e faleceu nesta terça-feira (21). Formada em artes plásticas pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Iris se casou com o político de mesmo nome, Iris Rezende, em 1964. O casal deixou três filhos: Cristiano, Ana Paula e Adriana. Apesar de sul-mato-grossense, ela viveu a maior parte de sua vida em Goiás e recebeu o título de honorífico de cidadã goiana em 1989.

Com uma vida pública relevante, Dona Iris foi eleita pela primeira vez em 1999, como suplente do então senador Maguito Vilela. Ela exerceu o mandato em 2003 e também entre os anos de 2005 e 2006. Sua primeira candidatura, no entanto, foi em 1994, quando concorreu ao cargo de vice-presidente da República na chapa do então Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), hoje MDB, sigla a qual era filiada.

Em 2006, ela foi eleita para seu primeiro mandato como deputada federal, cargo que exerceu de 2007 a 2010. Reeleita, se manteve como deputada federal entre os anos de 2011 a 2014.

Como primeira-dama, Dona Iris esteve ao lado de seu marido, Iris Rezende, em três mandatos como prefeito de Goiânia e dois como governador.