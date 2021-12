Política Moraes abre inquérito contra Bolsonaro por associar Aids a vacinas contra Covid O ministro do STF atendeu a um pedido da CPI da Covid do Senado, cujo relatório final foi concluído no final de outubro

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira (3) a abertura de inquérito para apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao fazer uma falsa associação entre a vacinação contra a Covid-19 e o risco de se contrair o vírus da Aids. Moraes atendeu a um pedido da CPI da Covid do Senado, cujo relatório final foi co...