Política Ministro do STJ suspende prazo de Carlesse e antiga cúpula da SSP na ação por aparelhamento da Civil Decisão atendeu ao pedido do ex-titular da SSP, Cristiano Sampaio Barbosa; ele alegou ao ministro que teve sua defesa prejudicada em razão de não ter tido acesso integral ao processo que deflagrou a Operação Éris

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell suspendeu o prazo para a apresentação da defesa preliminar do governador afastado Mauro Carlesse (PSL) e de ex-secretários e servidores da antiga cúpula da Segurança Pública na ação penal que os acusa de aparelhar a Polícia Civil para impedir que o governo e seus aliados fossem investigados no Tocantins. &...