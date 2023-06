Política Ministro do STJ nega trancamento da ação penal da Operação Éris Habeas Corpus impetrado por Paulo Henrique Gomes Mendes e Thiago Emanuell Vaz Resplandes teve liminar negada por Messod Azulay Neto

Por entender que o pedido liminar para o trancamento da ação penal da Operação Éris, que investiga aparelhamento da Polícia Civil a gestão do ex-governador Mauro Carlesse (Agir) se confunde com a decisão final do pedido, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Messod Azulay Neto não atendeu ao pedido do ex-delegado da Polícia Civil e atual procurador municipal d...