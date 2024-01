Política Lula veta R$ 5,6 bilhões em emendas no Orçamento, e Congresso articula derrubada Deputados e senadores, que darão a palavra final sobre a lei, já admitem a possibilidade da derrubada do trecho no Congresso

O presidente Lula (PT) sancionou, nesta segunda-feira (22), o Orçamento de 2024, com veto de R$ 5,6 bilhões às emendas de comissão dos parlamentares. Deputados e senadores, que darão a palavra final sobre a lei, já admitem a possibilidade da derrubada do trecho no Congresso. A medida será publicada com detalhamento no Diário Oficial da União de terça-feira (23). ...