Política Lula sabe o que eu penso e eu sei o que ele pensa, diz Dirceu em ato do MST Condenado na Lava Jato, Dirceu aguarda em liberdade o julgamento de recursos. Com os direitos eleitorais e políticos suspensos, ele disse que não pensa em voltar a ocupar um cargo político

Aplaudido e tietado pelos militantes em ato de comemoração dos 40 anos do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu disse à Folha de S.Paulo que tem falado pouco com o presidente Lula (PT). "Ele sabe o que eu penso e eu sei o que ele pensa." Sentado na primeira fileira do ato, entre o ministro Marcio Mac...