Política Lula reúne Fernando Haddad e Marta Suplicy em jantar em SP É a primeira vez que os dois ex-prefeitos se encontram junto com o ex-presidente. A reunião reaproxima Marta com o PT, com quem rompeu durante o governo de Dilma Rousseff

Lula se reuniu com Marta Suplicy e com Fernando Haddad em um jantar na casa do ex-prefeito e da mulher dele, Ana Estela, neste fim de semana. É a primeira vez que os dois ex-prefeitos se encontram junto com o ex-presidente. O empresário Márcio Toledo, marido de Marta, também estava presente. A reunião sela a reaproximação de Marta com o PT, com quem rompeu dura...