Política Lula e Mercadante rebatem críticas e defendem presença do Estado na política industrial Declaração do presidente teve a mesma tônica das demais falas, como as de Rui Costa (Casa Civil)

O presidente Lula (PT) e outros membros do primeiro escalão do governo saíram em defesa do papel do poder público para desenvolver e estimular a indústria, em particular para impulsionar as exportações de empresas brasileiras. "Para o Brasil se tornar competitivo, o Brasil tem que financiar algumas coisas que ele quer exportar. A gente não pode agir como sempre agiu, ...