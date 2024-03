Política Lula diz que ministro tem que botar a mão no bolso e tirar dinheiro para combater a fome Lula também afirmou em seu discurso que o primeiro ano foi para promover ajustes, mas que agora a "casa já está arrumada"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (5) que o combate à fome é a maior prioridade do governo e que, para isso, os ministros precisam "colocar a mão no bolso" e nunca responder que não há recursos disponíveis. Lula ainda pediu ao ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, fazer uma revisão no Cadastro Único,...