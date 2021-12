Política Lula é melhor presidente do Brasil para 43% dos evangélicos; 19% escolhem Bolsonaro No patamar geral, 51% dos brasileiros de todas as religiões veem no petista o auge do presidencialismo nacional

Para 43% dos evangélicos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Isso é mais do que o dobro do montante (19%) que prefere Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Datafolha feita entre 13 e 16 de dezembro. No patamar geral, 51% dos brasileiros de todas as religiões veem no petista o auge do presidencialismo nacional, numa lista ...