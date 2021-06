Política Linha do tempo: queda de Pazuello coincide com reserva para comprar Covaxin Saída de ex-ministro se dá em meio a suspeitas nas tratativas da vacina relatadas por Luis Miranda

A cronologia do processo de compra da Covaxin e das supostas irregularidades apontadas pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) nas tratativas do Ministério da Saúde para importar a vacina tem eventos paralelos aos que causaram a saída de Eduardo Pazuello da pasta. Uma delas é a conversa que o general afirma ter tido em 23 de fevereiro de 2021 com seus e...