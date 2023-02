Política Juiz torna réus Carlesse, ex-secretários e antiga cúpula da SSP pelo aparelhamento da Polícia Civil Após decisão do juiz Rafael de Paula, ação criminal por obstrução de investigação, falsidade ideológica e denunciação caluniosa está na fase de intimar os réus para defesa prévia

Em decisão na primeira decorrente da Operação Éris, deflagrada em outubro de 2021, que resultou no afastamento do Mauro Carlesse (Agir) do governo estadual, o juiz Rafael Gonçalves de Paula colocou no banco dos réus o ex-governador, os ex-secretários Rolf Vidal (Casa Civil), Claudinei Quaresemin (Parcerias e Investimento), Cristiano Barbosa (Segurança Pública) e delegados e...