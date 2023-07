Política Juiz torna réu cabelereiro acusado de ser "fantasma" no governo de Mauro Carlesse Franco Barbosa de Sousa, 34 anos, conhecido como "Piçarra" é acusado de peculato por dez vezes enquanto estava contratado pela Secretaria da Administração em 2018

A juiz Antonio Dantas de Oliveira Junior, titular da 2ª Vara Criminal desta Comarca de Araguaína, tornou réu o cabeleireiro Franco Barbosa de Sousa, 34 anos, conhecido como "Piçarra", denunciado como 'servidor fantasma" pelo Ministério Público em suposto desvio do valor de R$ 18.040,86 dos cofres públicos do Estado do Tocantins. O desvio é apontado entre os meses de m...