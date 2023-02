Política Haddad sofre pressão de aliados do governo por receio de piora na economia O temor com a possível deterioração das condições da economia tem alimentado a pressão sobre Fernando Haddad entre membros do governo e aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

A ofensiva interna contra o ministro da Fazenda ocorre em meio à queda de braço pública no governo sobre a tributação dos combustíveis, tema central da reunião desta segunda-feira (27) entre Lula, Haddad, Rui Costa (Casa Civil) e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. O encontro marcado para as 10h, no Palácio do Planalto, ocorre na véspera do ...