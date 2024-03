Política General viveu metamorfose e ascensão inesperadas com Bolsonaro e hoje é alvo da PF Militares dizem que mudanças ocorreram após Paulo Sérgio Nogueira assumir funções políticas no governo do ex-presidente

No início da pandemia da Covid-19, o então comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, enviou repetidos recados de Jair Bolsonaro (PL) à Diretoria de Saúde da Força: o presidente queria ver a cloroquina incluída nos protocolos militares para o tratamento da doença. O chefe militar conversou com o então diretor de Saúde, general-médico Alexan...