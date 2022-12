Política Gaeco pede a prisão de Carlesse, delegado e mais 7 por investigação clandestina e tráfico de cocaína Denúncia apresentada à 1ª Vara Criminal de Palmas acusa ex-governador e mais 8 denunciados de organização criminosa com a finalidade de praticar crimes de abuso de autoridade com investigação clandestina de suposto caso extraconjugal da ex-primeira-dama

Atualizada dia 1º/12 às 17h25 O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou e pediu a prisão preventiva do ex-governador Mauro Carlesse (Agir). A denúncia e o pedido de prisão feitos na quinta-feira, 1º de dezembro, se estendem a três policias civis já recolhidos preventivamente pela Operação...