Ex-prefeito morre aos 79 anos e Prefeitura de Paraíso do Tocantins decreta luto de três dias

A Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins decretou luto oficial de três dias em todo o município devido ao falecimento do ex-prefeito Manoel Jesus Torres, de 79 anos, ocorrido na manhã desta quarta-feira (10). A causa da morte não foi divulgada. O velório está previsto para acontecer a partir das 14 horas, no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Toc...