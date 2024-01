Política Ex-ministro de Lula faz campanha por fundador do PT na equipe de Lewandowski Mariano é hoje o nome mais cotado para a disputada vaga da Senasp

Tarso Genro, titular da Justiça no governo Lula 2, entrou na campanha pelo nome de Benedito Mariano para a Secretaria Nacional de Segurança Pública na pasta. Fundador do PT, ele foi ouvidor das polícias de São Paulo e um dos autores do tema no programa de campanha de Lula. Leia também: - Moro e Deltan comparam Lewandowski em ministério a suspeição na Lava Jato - Governo abre sindicância após viagem de ministro de Lula e servidores a Carnaval fora de época ...