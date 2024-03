Política Esquerda faz atos dispersos contra Bolsonaro sob distanciamento de Lula Com um ano e três meses de governo, Lula vê sua aprovação empatar tecnicamente com a rejeição no Datafolha. Consideram o trabalho do petista ótimo ou bom 35%, ante 33% que o avaliam como ruim ou péssimo e 30% como regular

Militantes de esquerda iniciaram pela manhã uma série de atos dispersos neste sábado (23) para lembrar os 60 anos do golpe militar e pedir que não haja anistia para golpistas. Os protestos têm como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura uma tentativa de golpe. Há manifestações programadas para 22 c...